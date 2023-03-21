Мишустин встретился с Си Цзиньпином в Доме правительства РФ

Стартовал основной день государственного визита в Россию председателя КНР Си Цзиньпина. 21 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с китайским лидером в Доме правительства. После традиционного обмена рукопожатиями на фоне национальных флагов политики удалились для переговоров.

Ожидается, что основной темой беседы Мишустина и председателя КНР будет торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество двух стран. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.