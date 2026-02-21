21 февраля, 09:45Политика
Новости мира: Трамп объявил о подписании указа о 10% торговой пошлине для всех стран мира
Президент США Дональд Трамп объявил о подписании указа о 10% торговой пошлине для всех стран мира. Мера вступит в силу почти немедленно. Верховный суд США ранее постановил, что Трамп превысил полномочия при вводе пошлин.
Швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung выпустила статью "Трамп, Путин и множество карликов: почему Европа не взрослеет". Авторы отметили неспособность Европы к обороне, отсутствие согласованной стратегии и политической сплоченности.
