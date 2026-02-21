Российские войска освободили 8 населенных пунктов за неделю

В течение недели российские войска освободили 8 населенных пунктов. Об этом сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск "Север" выбили противника из сел Покровка и Харьковка в Сумской области.

Бойцы "Южной" группировки освободили населенный пункт Миньковка в ДНР. Подразделения группировки "Восток" взяли под контроль села Цветковое и Криничное в Запорожской области. В этом же регионе бойцы группировки войск "Днепр" освободили Запасное, Магдалиновка и Приморское.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.