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Политика

США уведомили Россию о визите Джо Байдена в Киев – СМИ

США уведомили Россию о визите Джо Байдена в Киев – СМИ

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США уведомили Россию о визите американского лидера Джо Байдена в Киев. Как написали в СМИ, это было сделано в целях безопасности.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о том, что Байден прибыл с визитом в Киев. На встрече президент США объявил о выделении Украине военной помощи на 500 миллионов долларов.

Подробнее о двухчасовом визите американского президента в украинскую столицу – в эфире телеканала Москва 24.

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