Российские войска нанесли удары пункту временной дислокации батальона "Карпатская сечь"

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия вновь нанесли удары по скоплению военной техники и живой силы ВСУ. Наибольшие потери противник понес у города Северска в ДНР и поселка Белогорка в Херсонской области, а также у населенного пункта Першотравневое Днепропетровской области.

Уничтожены семь пунктов управления ВСУ, а в городе Запорожье поражен пункт временной дислокации батальона "Карпатская сечь". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.