Кадыров сообщил об отправке в Донбасс новой группы добровольцев

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В Донбасс отправилась очередная группа добровольцев из Чечни, сообщил глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

"В Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев. Все они предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе", – написал он.

По словам Кадырова, все бойцы предварительно изучили основы военного дела под руководством инструкторови улучшили свои навыки по тактической стрельбе. Он отметил, что в Грозный ежедневно приезжают желающие присоединиться к добровольческим подразделениям.

"Вместе с чеченскими добровольцами они отправляются на борьбу с сатанистами ради благополучия людей. И я очень рад, что с каждым днем контингент желающих вступить в ряды отрядов неуклонно растет", – добавил Кадыров.

Ранее глава Чечни заявил, что российским регионам необходимо самостоятельно начать самомобилизацию, а не ждать объявления военного положения или окончания специальной военной операции на Украине.

Кадыров отметил необходимость доказать главе каждого региона свою готовность помочь стране. По его словам, в каждом субъекте есть возможность подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

