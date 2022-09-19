В Кремле прокомментировали идею Кадырова о самомобилизации населения

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Специалисты Минобороны России должны оценивать предложение лидера Чечни Рамзана Кадырова о необходимости регионам начать самомобилизацию населения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это нужно с точки зрения военных профессионалов оценивать, конечно, это должно оценивать Минобороны", – приводит ТАСС его слова.

Ранее глава Чечни заявил, что российским регионам необходимо самостоятельно начать самомобилизацию, а не ждать объявления военного положения или окончания специальной военной операции на Украине.

Кадыров отметил необходимость доказать главе каждого региона свою готовность помочь стране. По его словам, в каждом субъекте есть возможность подготовить, обучить и укомплектовать хотя бы тысячу добровольцев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.