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20 мая, 11:45

Политика

Новости мира: Трамп заявил о возможной передаче украинского вопроса Европе

Новости мира: Трамп заявил о возможной передаче украинского вопроса Европе

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Президент США Дональд Трамп заявил, что если прогресса в урегулировании ситуации на Украине добиться не удастся, США передадут этот вопрос Европе. По его словам, "все произошло на территории Европы и должно было оставаться там". Также он отметил, что вскоре могут произойти существенные изменения, однако от своих позиций Трамп отступать не собирается.

В Румынии часть граждан отреагировала на итоги президентских выборов отказом от гражданства – люди массово публикуют видео, где разрезают паспорта. Некоторые собираются подать запрос на политическое убежище, в том числе в Россию. Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что получал просьбу заставить замолчать румынских консерваторов, которую якобы направил глава французской разведки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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