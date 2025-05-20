Новости мира: Трамп заявил о возможной передаче украинского вопроса Европе

Президент США Дональд Трамп заявил, что если прогресса в урегулировании ситуации на Украине добиться не удастся, США передадут этот вопрос Европе. По его словам, "все произошло на территории Европы и должно было оставаться там". Также он отметил, что вскоре могут произойти существенные изменения, однако от своих позиций Трамп отступать не собирается.

В Румынии часть граждан отреагировала на итоги президентских выборов отказом от гражданства – люди массово публикуют видео, где разрезают паспорта. Некоторые собираются подать запрос на политическое убежище, в том числе в Россию. Ранее создатель Telegram Павел Дуров сообщил, что получал просьбу заставить замолчать румынских консерваторов, которую якобы направил глава французской разведки.

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