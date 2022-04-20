Эрдоган хочет провести телефонные переговоры с Путиным в ближайшее время

Президент Турции Тайип Эрдоган рассчитывает провести телефонные переговоры с Владимиром Путиным в ближайшее время. Об этом сообщил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Чавушоглу также рассказал, что некоторые турецкие грузовые суда по-прежнему заблокированы в Азовском море из-за ситуации с дрейфующими минами.

Отстранение российских теннисисток от участия в Уимблдоне является дискриминацией по национальному признаку и нарушением основополагающего принципа Женской теннисной ассоциации. Об этом заявили представители WTA. Там сказали, что очень разочарованы сегодняшним заявлением Уимблдона о запрете спортсменам из России и Белоруссии участвовать в предстоящем турнире.

