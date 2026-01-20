Штраф за нарушения при майнинге криптовалюты предложили ввести в России. Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы. Нарушителей хотят наказывать за майнинг цифровой валюты в регионах, где это запрещено.

Штрафы составят до 150 тысяч рублей для граждан, до 800 тысяч – для должностных лиц и до 2 миллионов рублей – для юридических лиц. При повторном правонарушении размер штрафа может достичь 10 миллионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.