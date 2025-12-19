Акция фермеров у Европарламента в Брюсселе переросла в беспорядки

Акция фермеров, проходившая у здания Европарламента в Брюсселе, переросла в беспорядки. Протестующие, прибывшие на тракторах, пытались снести полицейские заграждения в Евроквартале, где в это время проходил саммит Евросоюза.

Участники акции поджигали покрышки, забрасывали полицейских бутылками и обстреливали их фейерверками. В ответ полиция Бельгии применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Общее количество участников акции оценивается в 8 тысяч человек.

