19 декабря, 06:45Политика
Акция фермеров у Европарламента в Брюсселе переросла в беспорядки
Акция фермеров, проходившая у здания Европарламента в Брюсселе, переросла в беспорядки. Протестующие, прибывшие на тракторах, пытались снести полицейские заграждения в Евроквартале, где в это время проходил саммит Евросоюза.
Участники акции поджигали покрышки, забрасывали полицейских бутылками и обстреливали их фейерверками. В ответ полиция Бельгии применила против демонстрантов слезоточивый газ и водометы. Общее количество участников акции оценивается в 8 тысяч человек.
