Лавров заявил, что страны СНГ будут бороться с попытками Запада переписать историю

Страны СНГ намерены бороться с попытками Запада переписать историю. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на церемонии открытия выставки к 30-летию установления дипломатических отношений России со странами СНГ.

По его словам, развернута целая кампания по переписыванию итогов Второй мировой войны. Лавров сказал о формировании в стране комиссии архивистов, историков, которые будут противодействовать таким попыткам. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

