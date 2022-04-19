Путин и Пашинян договорились активизировать взаимодействие с Азербайджаном

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Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились активизировать взаимодействие в трехстороннем формате с Азербайджаном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Страны договорились возобновить сотрудничество для содействия нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией.

Кроме того, они также высказались за углубление взаимодействия в формате СНГ по всем направлениям.

"В том числе с целью координации позиций по актуальным международным вопросам, повышения уровня социально-экономического развития и расширения культурно-гуманитарных связей государств – участников Содружества", – говорится в сообщении.

Ранее Пашинян заявил, что его визит в Россию является показателем высокого уровня отношений между двумя странами. Он также отметил, что поездка приурочена к 30-летию установления дипломатических отношений между странами. Пашинян также выразил надежду, что после визита отношения с Россией будут более эффективными.

