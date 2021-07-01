Доктор Елена Кац заявила о недопустимости переписывания истории военных конфликтов

Фото: Дарья Сорокина
Муниципальный депутат, главный врач детской городской поликлиники № 7, координатор "Совета Матерей ВАО" Елена Кац заявила, что нельзя позволять переписывать историю военных конфликтов, в которых принимали участие российские солдаты. Об этом женщина высказалась в ходе церемонии возложения цветов к памятнику "Скорбящие матери" в сквере на Зеленом проспекте.
Мероприятие прошло в День ветеранов боевых действий в сквере, известном как Афганский, где собрались участники вооруженных столкновений и жители ВАО.
"В этот день мы вспоминаем не только погибших в Афганистане, но и участников боевых действий в Юго-Восточной Азии, Африке, на Балканах и в других регионах, где наши военнослужащие выполняли боевые задачи. К сожалению, как и в отношении Великой Отечественной войны, порой предпринимаются попытки исказить эти события, принизить значение подвига солдат. Нельзя позволить переписывать историю. Наши военнослужащие исполняли свой долг, делали это честно и мужественно. Сохранить память о них – наш долг", – сказала Кац.
Памятник "Оставшимся без погребения" ("Скорбящие матери"), посвященный воинам-москвичам, погибшим в Афганистане, был открыт по инициативе перовского клуба инвалидов и ветеранов войны в Афганистане "Долг" в 1992 году. Точные данные о том, сколько жителей Москвы не вернулось с Афганской войны, до сих пор неизвестно, их примерное число насчитывает 351–355 человек.
Ранее Елена Кац призвала проводить больше культурно-исторических мероприятий. Депутат заявила, что сохранение исторической памяти является ключевой задачей общества.
Мундеп Елена Кац встретилась с депутатами из районов Восточного округа
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