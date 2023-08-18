МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила о последних событиях, произошедших в России, например, об обстрелах, беспилотниках, атаке на Крымский мост и пострадавших гражданах.

Она также отметила, что очередное подтверждение преступной сущности режима президента Украины Владимира Зеленского – попытка ударить БПЛА по центру Москвы.