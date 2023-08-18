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Политика

МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать

МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать

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МИД РФ призвал ВСУ повернуть оружие против киевского режима или капитулировать. Официальный представитель ведомства Мария Захарова напомнила о последних событиях, произошедших в России, например, об обстрелах, беспилотниках, атаке на Крымский мост и пострадавших гражданах.

Она также отметила, что очередное подтверждение преступной сущности режима президента Украины Владимира Зеленского – попытка ударить БПЛА по центру Москвы.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политикавидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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