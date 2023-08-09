ВС РФ с начала спецоперации уничтожили 5,6 тысячи беспилотников ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные с начала спецоперации на Украине уничтожили 5,6 тысячи беспилотников противника. Об этом в ходе брифинга 9 августа сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено <...> 5 600 беспилотных летательных аппаратов", – сказал он.

Кроме того, Вооруженным силам РФ суммарно удалось ликвидировать 12 155 военных спецавтомобилей ВСУ, 11 204 танка, 5 819 артиллерийских орудий, 1 144 боевые машины РСЗО, 428 зенитных ракетных комплексов, а также больше 700 вражеских самолетов и вертолетов.

Ранее военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ потеряли до 80% личного состава и техники во время неудачных штурмов и контратак в Донбассе. По его словам, украинское командование пытается восполнять потери неподготовленными солдатами, что ведет к новым потерям.



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