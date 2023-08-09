НАТО может разместить в Финляндии способное поражать критические объекты РФ оружие – Шойгу

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НАТО может разместить в Финляндии свои дополнительные силы и ударные вооружения, которые будут способны поражать на значительную глубину критически важные объекты северо-западных регионов РФ. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

Помимо этого, Запад разместил группировку войск из 360 тысяч бойцов, 8 тысяч единиц бронетехники, 6 тысяч артиллерийских систем и минометов, 650 самолетов и вертолетов недалеко от границ Союзного государства России и Белоруссии, заявил он во вступительном слове на заседании коллегии ведомства.

Министр добавил, что численность формирований внерегиональных государств Североатлантического блока с февраля 2022 года превысила 30 тысяч человек. Она выросла в 2,5 раза.

Ранее Шойгу заявил, что Варшава хочет сформировать регулярное польско-украинское соединение для оккупации Запада Украины. Также он уточнил, что угрозы военной безопасности России с западного и северо-западного направлений сильно выросли.

Глава Минобороны подчеркнул, что Вашингтон пошел на военное преступление, поставляя Киеву кассетные боеприпасы. Сейчас страны НАТО занимаются вопросом о передаче Украине тактических истребителей F-16, поделился он.

Россия усилит группировки войск на своих западных границах – Шойгу