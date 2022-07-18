Австрия не собирается вступать в НАТО – канцлер Нехаммер

Австрия не собирается по примеру Швеции и Финляндии вступать в НАТО, заявил австрийский канцлер Карл Нехаммер.

Еврокомиссия призвала страны ЕС к немедленному сокращению потребления газа, иначе топлива может не хватить зимой – СМИ.

Школьники из Подмосковья заняли первые места на международных олимпиадах, рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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