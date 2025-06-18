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18 июня, 07:30

Политика

Новости мира: Макрон анонсировал жесткие санкции против России на саммите G7

Новости мира: Макрон анонсировал жесткие санкции против России на саммите G7

Российская артиллерия нанесла удары по позициям ВСУ на нескольких направлениях

Жириновский в 2019 году предполагал ирано-израильские атаки и вмешательство США

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На саммите G7 в Канаде президент Франции Эммануэль Макрон заявил о подготовке "беспрецедентных" санкций против России, однако деталей не раскрыл. Его высказывания вызвали недоумение даже среди союзников. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони не скрыла эмоций, закатив глаза в ответ на комментарии французского лидера.

В Индонезии началось извержение вулкана Левотоби. Столб пепла поднялся на высоту около 11 километров. Власти объявили наивысший уровень опасности и призвали жителей и туристов не приближаться к кратеру. Несмотря на активность вулкана, воздушное сообщение в регионе не нарушено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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