Десятиметровый триколор развернули в День воссоединения Крыма с Россией на юге Москвы

Акция "Крымская весна – волна единства" прошла 18 марта в Южном административном округе Москвы. В честь Дня воссоединения Крыма с Россией участники развернули флаги Крыма, Севастополя, а также 10-метровый российский триколор. К мероприятию присоединился депутат Государственной думы, заместитель секретаря московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев.

"Для меня возвращение Крыма – это символ укрепления страны. Помню, что в восьмую годовщину этого события, 18 марта 2022 года, я был в поселении Гранитное в Донбассе, мы проводили митинг-концерт. Я держал флаг ДНР, стоя рядом с местными жителями, и испытывал невероятную гордость за то, что мы не только возвращаем наши земли, но собираем воедино разделенный народ", – поделился Нифантьев.

На мероприятии собралось порядка 100 человек. Участники прошли с плакатами "Крым – Россия – навсегда", "Крым наш!" и "Крымская весна" по площади около метро "Алма-Атинская", а также у метро "Домодедовская". В руках у собравшихся развевались флаги России, Крыма и Севастополя.

Во время шествия Евгений Нифантьев отметил, что подобные акции способствуют сохранению исторической памяти, ее передаче молодому поколению. Такие мероприятия объединяют жителей и помогают почувствовать себя частью одной большой страны, подчеркнул депутат Госдумы.

На юге города также пройдут и другие события, приуроченные ко Дню воссоединения Крыма с Россией. В районе Бирюлево Западное 19 марта пройдет семинар, на котором расскажут об истории полуострова. Узнать подробности об этом и предстоящих мероприятиях можно в Объединении культурных и досуговых центров Южного административного округа.

