18 марта, 07:15Политика
КСИР заявил, что готовит ответ за гибель секретаря совета нацбезопасности Ирана Лариджани
Корпус стражей исламской революции (КСИР) готовит ответ за гибель секретаря Высшего совета нацбезопасности Ирана Али Лариджани.
Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что Лариджани ликвидировали в Тегеране. Позже эти данные признал и офис самого политика.
В КСИР подчеркивают, что истребители США и Израиля нанесли удар по Тегерану совместно. Иран уже официально заявил, что кровная месть за военачальников неизбежна.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.