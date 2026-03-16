Российская армия продолжает наступать на противника на запорожском направлении в зоне СВО. Бойцы группировки "Восток" ударили по двум десантно-штурмовым и штурмовой бригаде, шести штурмовым полкам ВСУ и бригаде морской пехоты в нескольких районах Днепропетровской области, а также в нескольких селах Запорожской области.

Подразделения "Юга" заняли более выгодные рубежи и позиции. Они нанесли поражение формированиям четырех механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Никифоровка, Пискуновка, Каленики и Славянск.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.