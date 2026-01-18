Новости мира: в Гренландии прошел митинг против продажи острова США

Несколько тысяч человек вышли на митинг против продажи острова американской стороне. Толпа дошла до американского консульства, скандируя по пути лозунги о недопустимости вмешательства США. У людей были с собой плакаты "Гренландия не продается". Однако президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон с 1 февраля вводит пошлины в размере 10% для ряда стран Европы. Они будут действовать до момента, пока не будет достигнута договоренность о сделке.

Сильные ливни накрыли юг Африки. Из-за наводнения людей пришлось эвакуировать, так как под водой оказались дома, дороги и даже мосты. Особенно пострадал Национальный парк Крюгера. Пока информации о пострадавших не поступало. Животные успели спастись. Они заранее ушли на возвышенности.

