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17 декабря, 12:30

Политика

Новости мира: Белый дом объяснил появление летающих объектов в небе над США

Новости мира: Белый дом объяснил появление летающих объектов в небе над США

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В США появились первые версии того, что происходит в небе над северо-востоком страны. В Белом доме таинственные летающие объекты назвали комбинацией коммерческих и любительских дронов, а также самолетов и звезд. К такому выводу пришли в совете по нацбезопасности страны. Никаких угроз эксперты не обнаружили. Ранее из-за большого количества дронов жители сравнивали их с нашествием НЛО.

Тем временем шпионский скандал разворачивается между Китаем и Великобританией. После долгого расследования англичане якобы вычислили шпиона Поднебесной и назвали его имя. Однако МИД КНР назвал подозрения европейского государства смехотворными. Ранее британская газета написала, что принц Эндрю, младший брат британского короля, мог получать деньги от людей, связанных с коммунистической партией Китая. Он действительно взаимодействовал с неким гражданином КНР по вопросу инвестиций и деловых проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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