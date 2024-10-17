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17 октября, 16:30

Политика

Зеленский дал Западу три месяца, чтобы одобрить его "план победы"

Зеленский дал Западу три месяца, чтобы одобрить его "план победы"

Владимир Зеленский представил лидерам стран Запада свой "план победы"

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Украинский президент Владимир Зеленский представил "план победы" и дал странам Запада три месяца на его одобрение. Сам "план" содержит пять пунктов, один из которых – приглашение Украины в НАТО.

В Кремле, в свою очередь, назвали эту стратегию планом США по продолжению конфликта. При этом в Вашингтоне посчитали, что в документе нет стратегического наполнения. Также в Америке заявили, что в ближайшее время Украину не планируют приглашать в НАТО – руководство только допускает, что страна когда-нибудь вступит в Альянс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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