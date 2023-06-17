Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Политика

Новости часа: Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО

Новости часа: Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО

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Будущие контрактники объяснили причины своего решения отправиться в зону СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент США Джо Байден выступает против упрощенного вступления Украины в НАТО, приводит его слова Белый дом.

В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения возбудителя холеры, следует из сообщения горсовета.

В Белгородской области более половины семей, потерявших жилье при обстрелах, выбрали новое, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

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