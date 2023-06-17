Новости часа: Байден выступил против упрощенного вступления Украины в НАТО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент США Джо Байден выступает против упрощенного вступления Украины в НАТО, приводит его слова Белый дом.

В Одесской области запретили купаться и ловить рыбу после обнаружения возбудителя холеры, следует из сообщения горсовета.

В Белгородской области более половины семей, потерявших жилье при обстрелах, выбрали новое, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.