Собянин сообщил об увеличении зоны отдыха с бассейнами у Северного речного вокзала

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Вторая очередь бассейнов будет запущена на Северном речном вокзале, рассказал Сергей Собянин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) корреспонденту телеканала Москва 24.

Мэр отметил, что новые бассейны будут открыты в связи с большой востребованностью среди горожан.

"Там большая востребованность, очереди. Увеличим почти в два раза все эти возможности", – сказал Собянин.

Ранее сообщалось, что в парках столицы появятся зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Отмечалось, что бассейны будут установлены в парках "Ходынское Поле", "Красная Пресня", "Сокольники", "Митино" и в парке 50-летия Октября, их планируют открыть в июле.

Также столичное управление Роспотребнадзора перечислило зоны отдыха, в которых водоемы были признаны пригодными для купания. Ведомство выделило Путяевский пруд № 1 (ВАО), пляж "Динамо" (САО), Серебряный бор-2 (СЗАО), Серебряный бор-3 (СЗАО), Тропарево (ЮЗАО), Мещерское (ЗАО), Большой городской пруд (ЗелАО).

При этом Роспотребнадзор предостерег граждан от купания в Левобережье (САО), Головинскиих прудах (САО) и Большом Садовом пруду (САО).



Роспотребнадзор проверил места для купания в столице