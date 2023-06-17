Причиной пожара в Белгороде стала проблема с электропроводкой

Проблемы с электропроводкой стали причиной крупного пожара в жилой высотке в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У 19-этажного постройки вспыхнула крыша. Как выяснилось, на техническом этаже загорелась котельная. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Жильцам предложили временно разместиться в гостинице.

По предварительной информации, огонь не затронул квартиры. А к ремонту технического этажа обещают приступить в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.