Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Происшествия

Причиной пожара в Белгороде стала проблема с электропроводкой

Причиной пожара в Белгороде стала проблема с электропроводкой

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Проблемы с электропроводкой стали причиной крупного пожара в жилой высотке в Белгороде. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

У 19-этажного постройки вспыхнула крыша. Как выяснилось, на техническом этаже загорелась котельная. Людей оперативно эвакуировали, никто не пострадал. Жильцам предложили временно разместиться в гостинице.

По предварительной информации, огонь не затронул квартиры. А к ремонту технического этажа обещают приступить в ближайшее время. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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