"Сделано в Москве": Останкинская телебашня

Останкинская телебашня – уникальное сооружение XX века. Это самое высокое здание в Европе на сегодня.

Как строили башню-неваляшку? Причем здесь прекрасный цветок лилия? Почему Останкинской башни могло вообще не быть? Что за "иглу" хотел воткнуть в капиталистов товарищ Хрущев? Зачем советские люди стучали по телевизору и прятали предохранитель? И за что могли уволить диктора в СССР?

Об этом – в программе "Сделано в Москве".

