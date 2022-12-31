"Сделано в Москве": салат оливье

Оливье – больше, чем салат. Его считают культурным кодом советской и постсоветской России.

Как из ресторанного блюда он превратился в главного героя домашних застолий? Почему знаменитый салат исчез после революции? И как стал самым популярным новогодним блюдом в СССР? Для чего на самом деле изобрели майонез? И почему его было не достать? Как оливье менял свое название и при чем тут советская идеология?

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