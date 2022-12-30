Врач рассказала, от каких блюд на новогоднем столе пожилым людям лучше отказаться

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Диетолог-эндокринолог Екатерина Иванникова рассказала, от каких блюд лучше отказаться пожилым людям во время празднования Нового года. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Врач отметила, что молодой организм легче переносит переедание, а старшему поколению лучше не допускать большой нагрузки на желудок.

"В новогоднюю ночь пожилым людям лучше отказаться от салатов и закусок с печенью трески, а также от очень жирных блюд и приготовленных во фритюре. К минимуму сведите и количество крепких спиртных напитков", – сказала она.

Иванникова предупредила, что эти продукты перегружают:

печень;

поджелудочную железу;

желчный пузырь;

селезенку.

Есть риск того, что после большого застолья у человека произойдет приступ острого холецистита и панкреатита. Также может случиться и отравление, подчеркнула врач.

Диетолог призвала пожилых граждан существенно ограничить количество колбасы. По ее словам, некоторые компоненты в ее составе могут ускорять старение. В свою очередь, людям, страдающим от подагры, нужно отказаться от мясных деликатесов.

Иванникова отметила, что старшему поколению можно красную малосольную рыбу, однако ей не стоит злоупотреблять. Допустимая порция не должна превышать 200 граммов за вечер, уточнила эксперт.

"Что касается имитированной икры из водорослей, вреда в ней нет, впрочем, как и особой пользы, внимательно читайте состав, чтобы было меньше добавок", – сказала она.

Эндокринолог объяснила, что белок в любом виде будет очень полезен пожилым людям, но это должны быть свежие продукты.

Специалист добавила, что ограничивать себя в новогоднюю ночь очень трудно. Она отметила, что можно попробовать все блюда, но по чуть-чуть. Уже к 3–4 января человек должен вернуться к своему обычному рациону.

В свою очередь, главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике Оксана Драпкина рассказала, что вместо майонеза в салат можно добавить сметану, оливковое масло или йогурт.

Ранее гастроэнтеролог-гепатолог Сергей Вялов перечислил полезные для желудка продукты, которые россиянам следует добавить на новогодний стол. По его словам, нужно больше овощей, фруктов и зелени, поскольку они содержат клетчатку и помогут не допустить проблем с пищеварением.

Как отметил эксперт, мандарины также помогут избежать неприятных последствий для желудка. Однако у некоторых людей может быть аллергия, поэтому следует быть осторожным. Вялов отметил и полезные свойства ананаса, который хорошо влияет на пищеварительный процесс.



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