Фото: портал мэра и правительства Москвы

Акция "Полярный диктант" пройдет в Москве 25 мая. Об этом заявили в пресс-службе Мосгордумы.

Диктант, который станет последним этапом III сезона городского образовательного краеведческого проекта "Юный полярник", проведут на Певческом поле в Парке "Яуза" 25 мая в 12:00. Написать его можно будет в каждом административном округе Москвы, а также пройти онлайн без предварительной регистрации.

"Разработаны три вида заданий для каждой возрастной категории разного уровня сложности. Время выполнения – 50 минут", – сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

При этом тем, кто станет победителем этой акции, вручат три главных приза – экспедиции на атомном ледоколе "50 лет Победы" на Северный полюс.

Ранее стало известно о старте Московской недели предпринимательства. По словам Сергея Собянина, главной темой форума в этом году стала "Предпринимательство – это выбор".

Компании и стартапы получат возможность найти партнеров и инвестиции, а участники и гости обсудят задачи, которые сегодня стоят перед бизнес-сообществом, и обменяются опытом.

