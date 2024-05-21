Желтый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за тумана

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Желтый уровень погодной опасности из-за тумана будет действовать с 21:00 21 мая до 09:00 22 мая в Москве и Подмосковье. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ на сайте.

Уточняется, что в столичном регионе также действует желтый уровень опасности из-за грозы – до 21:00 21 мая.

Ранее сообщалось, что 21 мая в столице может выпасть порядка 15% месячной нормы осадков. Как рассказали синоптики, погода в городе будет формироваться под влиянием холодного фронтального раздела, опускающегося с севера. Несмотря на это, температура воздуха в Москве поднимется до 24 градусов, в Подмосковье – до 25 градусов.

В связи с прогнозируемыми дождем и грозой столичный департамент торговли и услуг рекомендовал ресторанам и кафе закрыть летние веранды. Там указали, что необходимо закрыть зонты, укрепить все сезонные конструкции и прекратить их эксплуатацию до наступления нормальных погодных условий. В департаменте напомнили, что 21 мая с 12:00 и до конца дня в городе ожидается гроза с порывами ветра до 15 метров в секунду.

