Около тысячи москвичей посетили первые тренировки в рамках проекта "Спортивные выходные"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице прошли первые в этом году тренировки в рамках летнего сезона проекта "Спортивные выходные" – они состоялись 3 и 4 июня. Занятия посетили около тысячи горожан, самой популярной стала танцевальная тренировка. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Тренировки организованы центрами госуслуг и столичным департаментом спорта. Занятия на свежем воздухе проводятся на 26 площадках в самых популярных местах города: в южном ландшафтном парке на территории культурно-развлекательного кластера "Остров Мечты", в саду Технопарка в инновационном центре "Сколково" и прочих местах.

В проекте принимают участие 113 сотрудников центров "Мои документы", которые помогают участникам зарегистрироваться, рассказывают о площадках, напоминают о предстоящих занятиях и информируют о месте и времени встречи.

Москвичам советуют надевать спортивную одежду и обувь, а также брать с собой коврик для йоги – он может пригодиться для растяжки и функциональной тренировки.

С графиком занятий можно ознакомиться на сайте проекта, а записаться на тренировку можно в любом центре госуслуг.

Ранее сообщалось, что Москомархитектура согласовала строительство семи спортивных объектов в столице. Глава ведомства Юлиана Княжевская уточнила, что общая площадь всех сооружений составит более 40 тысяч квадратных метров.

До этого в Москве стартовал новый сезон проекта бесплатных тренировок "Мой спортивный район". Тренировки организуют во всех столичных районах, за исключением Троицкого и Новомосковского административных округов.

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