МО РФ сообщило о достижении соглашения с Украиной о вывозе раненых с "Азовстали"

С завода "Азовсталь" в Мариуполе вывозят раненых украинских военных. О договоренности с ВСУ сообщили в Минобороны России.

В районе металлургического комбината открыли гуманитарный коридор. Раненых доставляют в больницу Новоазовска на территории ДНР.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

