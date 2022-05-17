Пакет помощи Украине на 40 млрд долларов прошел процедурное голосование в Сенате США

01:54
Фото: depositphotos/etienjones
Новый пакет помощи Украине на 40,1 млрд долларов прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США, итоговое голосование по инициативе ожидается 18 мая. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что законопроект преодолел необходимые для продвижения 60 голосов. Ожидается, что 18 мая большинство сенаторов утвердят данную инициативу. Далее ее подпишет Джо Байден.
Законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов палата представителей США одобрила на прошлой неделе, однако накануне на заседании сената Пол заблокировал документ и потребовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств.
Он также заявил, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данной инициативы. Он заявил, что желает успеха Украине, но не ценой банкротства Соединенных Штатов.
После официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что если сенат в итоге не примет данный законопроект, то поставки вооружений Украине со стороны Соединенных Штатов могут приостановиться.
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: