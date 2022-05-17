Пакет помощи Украине на 40 млрд долларов прошел процедурное голосование в Сенате США

Фото: depositphotos/etienjones

Новый пакет помощи Украине на 40,1 млрд долларов прошел процедурное голосование в Сенате Конгресса США, итоговое голосование по инициативе ожидается 18 мая. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что законопроект преодолел необходимые для продвижения 60 голосов. Ожидается, что 18 мая большинство сенаторов утвердят данную инициативу. Далее ее подпишет Джо Байден.

Законопроект о помощи Украине в размере 40 миллиардов долларов палата представителей США одобрила на прошлой неделе, однако накануне на заседании сената Пол заблокировал документ и потребовал внести поправки об ужесточении надзора за расходованием средств.

Он также заявил, что конгресс должен тщательно взвесить затраты, которые понесет американская казна в случае принятия данной инициативы. Он заявил, что желает успеха Украине, но не ценой банкротства Соединенных Штатов.

После официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что если сенат в итоге не примет данный законопроект, то поставки вооружений Украине со стороны Соединенных Штатов могут приостановиться.

