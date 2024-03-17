17 марта, 22:45Политика
Более 47% бюллетеней обработаны после голосования на выборах президента РФ – ЦИК
В Центризбиркоме обработаны более 45% бюллетеней после голосования на выборах президента РФ. По предварительным подсчетам на 22:34 17 марта, лидирует Владимир Путин – он набирает 87,37% голосов. На втором месте находится Николай Харитонов – у него 4,09% голосов, на третьем месте Владислав Даванков – за него проголосовали 4,01% избирателей, а на четвертом – Леонид Слуцкий, за которого проголосовали 3,10% граждан РФ.
Президентские выборы в РФ прошли с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно было онлайн.
В выборах приняли участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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