17 января, 16:30

Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой

Российские военные за неделю освободили пять населенных пунктов

Роскомнадзор опроверг слухи о скорой блокировке Telegram

МИД России настоятельно рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Молдавию

Генерал Кузовлев заявил, что наступление ВСУ на Купянск не принесло успеха

Герасимов заявил, что ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового

"Новости дня": в Госдуме поддержали ужесточение госконтроля за домашними животными

Короткая рабочая неделя ждет россиян в феврале

Жительница Турции объявила себя дочерью Трампа

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой. Он также сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".

В свою очередь, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о планах по защите экономических прав страны в мире и развитию национального производства. Для этого будет сформирован специальный комитет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Роман КарловЮлия Неклесова

