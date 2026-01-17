17 января, 16:30Политика
Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой
Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой. Он также сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".
В свою очередь, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о планах по защите экономических прав страны в мире и развитию национального производства. Для этого будет сформирован специальный комитет.
