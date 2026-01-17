Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что США теперь управляют Венесуэлой. Он также сообщил, что венесуэльский лидер Николас Мадуро несет ответственность за "преступления против США и остального мира".

В свою очередь, уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес объявила о планах по защите экономических прав страны в мире и развитию национального производства. Для этого будет сформирован специальный комитет.

