Путин отметил доверительный контакт с Трампом после саммита

После саммита лидеров США и России, Владимир Путин отметил, что между ним и Дональдом Трампом установился доверительный контакт. Глава России подчеркнул, что экс-президент США всегда говорил о возможности предотвратить войну и по-доброму отнесся к встрече.

В конце встречи Путин вручил Трампу икону святого Германа Аляскинского, которого православная церковь считает покровителем Америки. Политологи отмечают, что встреча прошла в конструктивном ключе без давления с обеих сторон и задала тон для дальнейшего диалога.

