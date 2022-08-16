Авиация РФ ударила по командно-наблюдательному пункту ВСУ в Херсонской области

Российская авиация нанесла удар высокоточным оружием по командно-наблюдательному пункту ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Также Вооруженные силы России поразили два украинских взвода реактивных систем залпового огня "Град" в Донецкой Народной Республике и Харьковской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.