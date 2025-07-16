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16 июля, 17:30

Политика

Новости мира: 1 мирный житель погиб в результате атаки Израиля на Дамаск

Новости мира: 1 мирный житель погиб в результате атаки Израиля на Дамаск

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Израильские ВВС вновь атаковали Дамаск. В результате удара погиб один мирный житель, еще 18 ранены. Российские дипломаты не пострадали, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова. В ЦАХАЛ пояснили, что действуют на фоне обострения ситуации на юге Сирии, где произошли столкновения с участием друзов. Израильское государство выступает в их защиту.

Люксовый бренд Loro Piana взяли под судебный контроль в Италии. Компанию обвиняют в эксплуатации труда мигрантов. Люди якобы работали по 90 часов в неделю, спали на заводе и получали за это 4 евро час. При этом пальто бренда, которое продается за 5 тысяч евро, обходилось компании в 130 евро.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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