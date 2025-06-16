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16 июня, 16:30

Политика

Россия передала Украине 1 248 тел военнослужащих ВСУ

Россия передала Украине 1 248 тел военнослужащих ВСУ

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Россия передала Украине 1 248 тел военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. В ответ от Киева были получены тела 51 погибшего из числа российских военных. Обмен состоялся в соответствии с договоренностями, достигнутыми 2 июня в Стамбуле.

Таким образом Россия выполнила условия сделки и реализовала масштабную гуманитарную акцию. Всего Украине передали 6 060 тел погибших военнослужащих ВСУ. В свою очередь, Москва получила 78 тел военных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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