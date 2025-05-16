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16 мая, 16:15

Политика

Переговоры России и Украины в Стамбуле прервались на паузу

Переговоры России и Украины в Стамбуле прервались на паузу

Переговоры между Россией и Украиной в Турции продолжаются более часа

В Стамбуле начались переговоры России и Украины

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Делегация из Киева приехала к месту предстоящих переговоров в Стамбуле

В Стамбуле продолжается встреча делегаций России и Украины. Переговоры начались в закрытом режиме и продлились около 1 часа и 50 минут. Первоначально государственные агентства сообщили о завершении встречи, однако позже уточнили, что стороны сделали техническую паузу и диалог не завершен.

Это первые очные переговоры между странами за три года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, делегация находится на постоянной связи с Владимиром Путиным, который получает всю информацию в режиме реального времени.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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