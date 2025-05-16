Переговоры России и Украины в Стамбуле прервались на паузу

В Стамбуле продолжается встреча делегаций России и Украины. Переговоры начались в закрытом режиме и продлились около 1 часа и 50 минут. Первоначально государственные агентства сообщили о завершении встречи, однако позже уточнили, что стороны сделали техническую паузу и диалог не завершен.

Это первые очные переговоры между странами за три года. Как ранее заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, делегация находится на постоянной связи с Владимиром Путиным, который получает всю информацию в режиме реального времени.

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