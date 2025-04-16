Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 07:15

Политика

Понятие "цифровая валюта" введут в Уголовный кодекс РФ

Понятие "цифровая валюта" введут в Уголовный кодекс РФ

"Вопрос спорный": в ГД хотят увеличить штраф гадалкам и экстрасенсам до 1 млн рублей

Минобороны сообщило о ликвидации 661 самолета и 283 вертолетов с начала СВО

Вице-президент США Джей Ди Вэнс сломал чемпионский кубок футбольной команды

Дания поставляет спецтранспорт для украинских территориальных центров комплектования – СМИ

ВСУ используют православный монастырь в качестве укрытия в курском селе Горналь

Эксперты прокомментировали экономическую политику Китая в отношении США

В России предложили запретить работу коллекторов

"Вопрос спорный": школьников предложили отправлять в спецучреждения за буллинг

Новости мира: в Турции проходят массовые протесты после ареста мэра Стамбула

Кабинет министров России одобрил законопроект, который внесет понятие "цифровая валюта" в Уголовный кодекс. Поправки предполагают установление порядка ареста и изъятия цифровой валюты в рамках расследований. Это позволит признать ее официальным имуществом и использовать как вещественное доказательство в уголовных делах.

Специалисты будут участвовать в изъятии валюты, если она хранится в мобильных приложениях или веб-кошельках. В случае хранения на материальных носителях будет конфискован и сам носитель с кодом доступа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикаэкономикавидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика