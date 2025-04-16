Понятие "цифровая валюта" введут в Уголовный кодекс РФ

Кабинет министров России одобрил законопроект, который внесет понятие "цифровая валюта" в Уголовный кодекс. Поправки предполагают установление порядка ареста и изъятия цифровой валюты в рамках расследований. Это позволит признать ее официальным имуществом и использовать как вещественное доказательство в уголовных делах.

Специалисты будут участвовать в изъятии валюты, если она хранится в мобильных приложениях или веб-кошельках. В случае хранения на материальных носителях будет конфискован и сам носитель с кодом доступа.

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