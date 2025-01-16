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16 января, 08:00

Политика

Новости мира: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

Новости мира: Израиль и Палестина договорились о прекращении огня

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Израиль и ХАМАС достигли соглашения о прекращении огня. Тысячи людей вышли на улицы в Тель-Авиве и Газе в связи с этим событием. Они танцуют, поют, поздравляют друг друга и поднимают флаги своих стран. Соглашение вступит в силу 19 января и будет состоять из трех этапов. Первый продлится 42 дня, за это время Израиль должен вывести войска из анклава. Также будет совершен обмен пленными.

Между тем Нью-Дели накрыли сильный смог и туман. Из-за неблагоприятных погодных условий задержаны более 100 авиарейсов и 26 поездов. По словам синоптиков, нулевая видимость в регионе будет сохраняться ближайшие несколько дней.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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