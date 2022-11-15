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Саммит G20 проходит на Бали

Саммит G20 проходит на Бали

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На Бали начался саммит G20. Представители стран с мощными и активно развивающимися экономиками мира обсудят основные вопросы продовольствия и энергетической безопасности. Однако политологи отметили, что мероприятие проходит по непривычному сценарию.

По официальной формулировке, на саммите отсрочили традиционное совместное фотографирование. В СМИ со ссылкой на организаторов сообщили, что дело в разногласии участников по поводу ситуации на Украине.

Первыми от церемонии отказались представители ЕС и США. Российская сторона ранее обращала внимание на то, что страны G7 пытается усилить бойкот РФ на мероприятии. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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