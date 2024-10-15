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15 октября, 06:45

Политика

Новости мира: Израиль обстрелял город Баальбек в Ливане

Новости мира: Израиль обстрелял город Баальбек в Ливане

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В ночь на 15 октября Израиль вновь атаковал Ливан. На этот раз под обстрел попал древний город Баальбек и его окрестности. По информации СМИ, израильская авиация наносила удары по дороге, идущей в Сирию. По ней, как заявили власти, перевозятся продукты, а блокада трассы со стороны Израиля не дает в полной мере обеспечивать продовольственную безопасность страны.

Тем временем сидячая забастовка на Уолл-стрит в Америке закончилась арестом более 200 человек. Активисты оккупировали Нью-Йоркскую фондовую биржу, требуя от властей США прекратить поддержку действий Израиля на Ближнем востоке. В какой-то момент протестующие попытались проникнуть внутрь, но благодаря действиям полиции у них ничего не получилось.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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