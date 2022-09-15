На сентябрьских выборах в РФ проголосовало более трети от общего числа избирателей

На сентябрьских выборах в России проголосовало более трети от общего числа избирателей. Об этом сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

Средняя явка, по ее словам, составила 35%. За тем, чтобы не было нарушений, следили наблюдатели как независимые, так и приглашенные кандидатами и партиями.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.