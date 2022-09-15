Азербайджан сообщил о гибели 71 военного страны в результате эскалации на границе

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Минобороны Азербайджана сообщило о том, что в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе погиб 71 военнослужащий страны.

"Оборонное ведомство Азербайджана опубликовало обновленный список погибших в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе. Число погибших достигло 71", – цитирует РИА Новости пресс-службу министерства.

В ведомстве уточнили, что в обновленный список внесены имена 13 офицеров, 21 прапорщика и сержанта, а также 37 солдат.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в результате обстрелов с армянской стороны погибли 105 человек.

В тот же день официальный представитель Минобороны республики Арам Торосян заявил, что огонь на армяно-азербайджанской границе практически прекратился с 19:00 по московскому времени.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в ночь на 13 сентября. В Ереване заявили, что военные Азербайджана обстреляли территорию Армении с применением артиллерии, крупнокалиберного стрелкового оружия и беспилотников.

Обстрелу подверглись позиции, расположенные в направлении Горис, Сотк, Джермук, Варденис, Капан, Артаниш и Ишханасар. Под атаки попадали и гражданские объекты. Правительство Армении обратилось к России, ОДКБ и Совбезу ООН в связи с боевыми действиями на границе с Азербайджаном.

Совет коллективной безопасности ОДКБ договорился об отправке в Армению миссии во главе с генсеком Станиславом Засем для оценки обстановки. Также Совет согласовал создание рабочей группы для постоянного мониторинга ситуации в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности.

