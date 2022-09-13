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Политика

12:31

В Совфеде заявили об участии Пентагона в кибератаках во время выборов

политика

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Центральный аппарат Пентагона был вовлечен в историю с информационными атаками в отношении России, в том числе во время прошедших с 9 по 11 сентября выборов, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов на заседании комиссии.

"Совершенно конкретные есть данные, что Центральный аппарат Пентагона занимался этой историей, главное командование США было вовлечено в эту историю с информационными атаками (против России. – Прим. ред.)", – приводит РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что данная информационная война воспринимается Соединенными Штатами крайне серьезно.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что избирательная кампания в РФ прошла в спокойном режиме, несмотря на 30 тысяч кибератак, которые были совершены на интернет-ресурсы ЦИК России.

По его словам, на систему ДЭГ фиксировалось большое количество обращений из-за границы. В период с июля по сентябрь также было зафиксировано 15 воздействий высокой степени критичности, добавил Патрушев.

12 сентября председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова на брифинге в информационном центре ЦИК заявила, что итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления были признаны действительными.

До этого стало известно, что итоговая явка на муниципальных выборах в Москве составила 33,9%. Отмечается, что в электронном голосовании приняли участие 1 748 616 москвичей, а традиционный способ голосования выбрали 695 214 человек.

Более 30 тыс кандидатов избрано по итогам выборов – ЦИК

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